UEFA, dal 2024/2025 settimane ‘esclusive’ per ognuna delle tre coppe

La Champions League in corso, come noto, è l'ultima con il formato 'tradizionale' degli ultimi anni, ossia la fase a gironi. Dalla prossima annata, infatti, ci sarà il girone unico che rappresenta un grande elemento di novità nella massima competizione europea e vedremo se sarà più spettacolare o meno rispetto al formato attuale.

Quella del girone unico, però, non sarebbe l'unica novità a riguardo. Come riferito da 'Calcio e Finanza' a partire dalla stagione 2024/2025 ci saranno delle settimane esclusive per ciascuna coppa, oltre alle tradizionali settimane 'condivise'. Per la Champions League dovrebbe essere quella del 17-18-19 settembre 2024, per l'Europa League quella del 25-26 settembre e per la Conference League quella del 19 dicembre 2024.