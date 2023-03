Tottenham-Milan, ok Brahim Díaz e Giroud. Mercato, occhio al bomber

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità sull'attualità rossonera. Notizie, fortunatamente, positive da Milanello per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Nel novero inseriamo anche un paio di interviste e, come sempre, qualche indiscrezione di calciomercato da monitorare con attenzione. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.