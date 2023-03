Quotidiani sportivi, le prime pagine con Milan, Napoli e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 7 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a Londra. La missione del Diavolo di Stefano Pioli è quella di passare il turno e di approdare ai quarti. Allarme Olivier Giroud, ha l'influenza ed è a rischio per la sfida. In alto, sotto la testata, si parla della vittoria del Torino di Ivan Jurić sul Bologna di Thiago Motta nel 'Monday Night' della 25^ giornata di Serie A: decide un gran gol di Yann Karamoh. Quindi, l'analisi su Dušan Vlahović, centravanti della Juventus: se non si sveglia, può anche essere ceduto. L'Inter di Simone Inzaghi si sta reggendo, invece, sulle reti di Lautaro Martínez: servono, però, anche i gol di Romelu Lukaku ed Edin Džeko. In casa Lazio, nuovo infortunio per Ciro Immobile: in Conference League, oggi contro l'AZ Alkmaar, toccherà a Felipe Anderson giocare da 'falso nueve'. Chiosa con i 'maestri a spasso', ovvero quegli allenatori come Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Luís Enrique - disoccupati - che potrebbero venire ad allenare in Italia.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 7 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, che vuole vincere tutto in questa stagione. Lo Scudetto è praticamente già in tasca, ma il patron azzurro vuole anche la Champions League. Intanto Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha festeggiato per la vittoria dei giallorossi contro la Juventus, sua ex squadra: tifosi bianconeri inferociti, nonostante il messaggio della 'Joya' sul gruppo 'Telegram' per ricordare che avrà sempre rispetto nei loro confronti. C'è spazio anche per Torino-Bologna, posticipo della 25^ giornata di Serie A, finito 1-0 per i granata grazie al gol di Yann Karamoh e per l'intervista a Fabio Capello, secondo cui in questa stagione le squadre italiane possono davvero portare a casa una coppa europea. Magari la Conference League: oggi pomeriggio (ore 18:45) tocca alla Lazio di Maurizio Sarri affrontare l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale della competizione.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 7 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rabbia della Juventus. "Noi soli contro tutti", il titolo del quotidiano torinese in riferimento all'unità ed alla determinazione che ci sono all'interno del gruppo bianconero in questo momento. Approntato il piano per riavere il miglior Duśan Vlahović al più presto. In alto, sotto la testata, si celebra il successo del Torino di Ivan Jurić contro il Bologna di Thiago Motta: 1-0 firmato da Yann Karamoh ed ora il settimo posto, per i granata, dista appena un punto. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, definendolo "un cane bastonato", mentre, in casa PSG, brutte notizie per Neymar. L'infortunio alla caviglia è grave, dovrà essere operato: stagione finita per l'attaccante brasiliano.

