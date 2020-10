Torna il Milan dei capitani: insieme a Maldini c’è Baresi | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: NUOVO RUOLO PER BARESI

MILAN NEWS BARESI – Come viene sottolineato da Tuttosport, ieri c’è stato un’importante consiglio d’amministrazione in casa Milan. Oltre a una perdita netta di 195 milioni di euro, il club ha nominato Franco Baresi come nuovo vicepresidente onorario. Insieme a Paolo Maldini si riforma dunque il Milan dei capitani.

“Ringrazio la società, il Presidente Paolo Scaroni e l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis per questo nuovo incarico – ha detto Baresi – . Diventare il vicepresidente onorario del club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e, soprattutto, che la società abbia pensato proprio a me per aggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso blasone, per continuare a rimanere sempre il grande Milan“.

Durante l’assemblea dei soci ha parlato anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero. Ecco cosa ha detto: “Stiamo vivendo un periodo positivo sicuramente, ma il percorso verso gli obiettivi prefissati è lungo e impegnativo. Il club ha un proprietà forte, che crede in una visione di un nuovo Milan. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare i migliori giovani talenti al mondo, farli crescere e sviluppare la loro passione per il Milan. Si è appena chiusa la finestra di mercato, siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva di Maldini si sta già preparando per gennaio e siamo fiduciosi”.

