Torino, la soddisfazione di Cairo: “Giampaolo insegna calcio”

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Procede senza intoppi la trattativa che porterà Marco Giampaolo ad essere il prossimo allenatore del Torino. Il prossimo tecnico granata si trova al momento a Casa Milan per risolvere il contratto che lo lega ai colori rossoneri. Questo l’ultimo step, con il Torino è tutto deciso. Ecco le parole del presidente Urbano Cairo che non lasciano nessun dubbio: “Abbiamo preso un allenatore di qualità – riporta ‘TuttoMercatoWeb’ – Giampaolo insegna calcio. Siamo molto soddisfatti. Ora dobbiamo fare le cose con umiltà, in punta di piedi cercando di fare bene”.

