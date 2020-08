Calciomercato Milan – Piace de Paul: ecco la richiesta dell’Udinese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Salutato Giacomo ‘Jack’ Bonaventura (LEGGI QUI IL SUO POST D’ADDIO AL MILAN SU ‘INSTAGRAM’), i rossoneri cercano un nuovo trequartista, da inserire nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, che possa giocare al fianco o, talvolta, al posto del turco Hakan Çalhanoglu e che, al contempo, innalzi il livello qualitativo della squadra meneghina.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, come noto è un estimatore di Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino di proprietà dell’Udinese. Giocatore duttile (nell’Albiceleste gioca da mezzala a centrocampo), funzionale e molto incisivo (7 gol e 7 assist in 35 gare con i friulani nell’ultima stagione), de Paul è sotto contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024 ma ha già fatto intendere di voler provare una nuova esperienza professionale.

Al Milan de Paul piace e non poco: il suo agente, Agustín Jiménez, si è fatto vedere spesso dalle parti di ‘Casa Milan‘. Il giocatore, d’altronde, è di valore e sulle sue tracce, di recente, è finita anche la Juventus. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, le richieste dell’Udinese per de Paul sono alte. I Pozzo, per cederlo, vogliono 40 milioni di euro. ECCO, INVECE, CHI RINFORZERÀ LA ROSA DI PIOLI NEL 2020-2021 >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓