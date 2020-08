Allenatore Torino, Giampaolo a Casa Milan per risolvere il contratto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tutto pronto per l’inizio dell’era firmata Marco Giampaolo al Torino. L’allenatore ha terminato da poco l’incontro con il presidente Urbano Cairo, che ha decretato l’accordo totale tra le parti: contratto biennale con opzione per il terzo con un compenso pari a 1,5 milioni annui. Adesso manca soltanto l’ultimo step: la risoluzione del contratto con il Milan. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, Giampaolo si trova adesso nella sede rossonera per mettere la parola fine alla sfortunata avventura con il Diavolo.

SI LAVORA AL RINNOVO DI CALHANOGLU: LA DURATA DEL CONTRATTO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>