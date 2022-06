Tonali, trascinatore di Milan e Nazionale: c’è il patto con il Diavolo

Sandro Tonali è stato uno degli assoluti protagonisti della cavalcata Scudetto del Milan . Ed ora è un punto fermo anche in Nazionale . Dopo una prima stagione di ambientamento, Tonali ha dimostrato di essere pronto ad assumersi le responsabilità anche nei momenti difficili. Un percorso di crescita sotto gli occhi di tutti, che lo porterà ora in una nuova fase della sua carriera.

Roberto Mancini crede molto in lui e ne vuole fare un perno della nuova Italia. L'Italia dei giovani, perché inevitabilmente ci sarà da rifondare. Nel futuro di Tonali c'è la Nazionale, ma soprattutto c'è il Milan. Qualche giorno fa, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista lodigiano aveva detto: "Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia".