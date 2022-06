Italia, le pagelle di Tonali a confronto: “Il solito leone, inesauribile”

Sandro Tonali titolarissimo della Nazionale italiana dopo il suo ruolo da attore da protagonista al Milan? Siamo sulla strada giusta. Sì perché dopo gli 80 minuti disputati in Nations League contro la Germania, i principali quotidiani sportivi osannano la sua prestazione... ma con riserva. Per 'La Gazzetta dello Sport' il classe 2000 merita un bel 7 in pagella, perché 'Inesauribile. Ha personalità e tempi'. Voti a scalare per il 'Corriere dello Sport' (6,5) e 'Tuttosport' (6) perché Tonali è sì 'il solito leone', ma 'di piatto, con la porta spalancata, fallisce un rigore in movimento'. Dunque promozione a pieni voti, ma con un senso del gol da migliorare ancora: dopo tutto i suoi 22 anni lasciano intendere che il tempo sia dalla sua parte. Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato