Tonali, terminati i test d’idoneità: ora hotel, poi la firma a Casa Milan

ULTME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali ha terminato da poco i test d’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport.

Dopo aver svolto 4 ore e mezza di visite mediche alla Clinica La Madonnina, Tonali ha ora terminato anche i test d’idoneità. Il centrocampista lodigiano ora rientrerà in hotel in centro a Milano e non farà visita i suoi futuri compagni a Milanello che saranno impegnati nell’amichevole contro il Vicenza.

Come ha riportato Sky Sport, è previsto per le 18.15 l’arrivo di Tonali a Casa Milan dove firmerà il suo contratto quinquennale coi rossoneri. L’annuncio del club, tuttavia, potrebbe arrivare nella giornata di domani e non oggi.

