Tonali day: terminate le visite mediche alla Madonnina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo quattro ore e mezza di visite mediche, Sandro Tonali ha lasciato la Clinica La Madonnina di Milano. Ora il centrocampista lodigiano andrà al Coni dove sosterrà le visite per l’idoneità sportiva, dopodiché tornerà all’hotel Sheraton dove ha alloggiato ieri sera e dove sarà anche questa sera. In serata arriverà anche la firma sul contratto quinquennale coi rossoneri, ma l’annuncio del club di via Aldo Rossi arriverà con ogni probabilità domani. Corsa contro il tempo per poterlo inserire nella lista UEFA e averlo a disposizione per la gara del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers.

