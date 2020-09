PM – Milan, la giornata di Tonali: ufficialità prevista per domani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ il giorno di Sandro Tonali che, in questo momento, sta svolgendo le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’. Ma quale sarà il suo programma dopo i classici test di rito? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il classe 2000 dovrebbe pranzare all’interno della clinica prima di recarsi al Coni per l’idoneità sportiva. A questo punto il rientro in albergo per riposare un po’, prima della firma del contratto a Casa Milan, che potrebbe avvenire alle ore 18. Attenzione, però, all’ufficialità, che potrebbe slittare alla giornata di domani. Non è escluso nemmeno un suo sopralluogo a Milanello nel pomeriggio.

