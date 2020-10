Tonali è entrato nel mondo Milan: Pioli può attenderlo senza fretta | News

ULTIME NOTIZIE MILAN: TONALI CONTINUA A CRESCERE

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Sandro Tonali, che continua a crescere a piccoli passi. Questo primo mese e mezzo ha permesso al centrocampista di entrare nel mondo Milan, club che ha sempre amato fin da piccolo.

Le prestazioni di Tonali non hanno certamente rubato l’occhio, ma era difficile attendersi il contrario. La fortuna di Pioli è quella di poterlo utilizzare a piccole dosi, senza correre il rischio di bruciarlo. In campionato, su quattro gare, ne ha giocate due da titolare (contro Crotone e Spezia), mentre in Europa League è partito dal primo minuto contro il Celtic.

Tonali in Scozia è andato in difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo è cresciuto e ha gestito meglio i palloni in suo possesso. Certo, bisogna dare di più, ma lo stesso Sandro è consapevole di aver bisogno di tempo per entrare definitivamente negli schemi rossoneri.

Al momento i titolari del Milan sono Franck Kessie e Ismael Bennacer, ma Pioli ha bisogno di tutta la rosa a sua disposizione. Ad esempio a Glasgow il tecnico ha sperimentato la coppia composta da Tonali e dal centrocampista algerino, che sulla carta non sembra ben assortita. In ogni caso preservare qualche minuto a Kessie è fondamentale per averlo sempre al top della forma, anche perchè l’ivoriano sembra essere il vero insostituibile del centrocampo rossonero. Tonali intanto continua a crescere, in attesa di poter giocare in un San Siro finalmente pieno.

