Milan-Roma, Smalling non ce la fa. Le novità sul difensore | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA

MILAN ROMA – Ora è praticamente certo. Chris Smalling, pilastro della difesa della Roma, non sarà a disposizione per la partita contro il Milan, in programma lunedì sera a San Siro. Come riferito da Sky Sport, infatti, l’inglese non ha recuperato dalla distorsione al ginocchio e ha svolto nuovamente un allenamento differenziato.

Fonseca, dunque, pensa di schierare una difesa a quattro, così come è successo contro il Benevento. L’alternative è di arretrare Cristante nella difesa a tre, ma al momento questa soluzione appare la meno probabile. I due centrali titolari saranno Ibanez e Kumbulla. In avanti, alle spalle di Edin Dzeko dovrebbero esserci Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan.

