Il Milan è invincibile: nessuno meglio della squadra di Pioli. I numeri | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: ROSSONERI INVINCIBILI

MILAN NEWS – Il Milan continua a vincere. Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la squadra di Pioli continua essere invincibile. Nel post lockdown è arrivato un momento in cui tutte le squadre – anche quelle più forti – si sono fermate. I rossoneri, invece, non sono mai stati sconfitti.

I numeri dicono 21 risultati utili di fila tra coppe e campionato, una striscia che colloca Stefano Pioli molto in alto. Sono altri cinque tecnici (Capello, Sacchi, Rocco, Czeizler e Liedholm), infatti, sono riusciti a raggiungere le 20 partite consecutive senza sconfitta. In più ci sono stati sono quattro pareggi. Insomma, dei dati davvro eccezionali.

Il Milan non è solo avanti in Italia, ma anche in tutta Europa. Se prendiamo in considerazione solo il campionato dal dopo il lockdown (16 partite senza sconfitta), si scopre come il Diavolo sia davanti a tutti nei principali tornei continentali. In Premier League lo United si è fermato a 9, in Bundesliga il Bayern a 10 e in Liga il Real Madrid a 15. Al momento in Spagna c’è l’Atletico Madrid di Simeone, che ha attualmente ha una striscia in corso di 15 gare senza sconfitte. Se prendiamo in considerazione tutte le competizioni, invece, il Diavolo non può essere raggiunto, considerando le due sconfitte in Champions.

All’inizio della stagione, quando il Milan vinceva, si parlava di una squadra che aveva incontrato avversari sulla carta abbordabili. Certo, il calendario non è era dei più difficili, ma la partita contro l’Inter e quella contro il Celtic sono stati due test importanti. Con Pioli che ha continuato a vincere. L’attacco inoltre funziona, visto che il Diavolo ha segnato in questo inizio di stagione tredici volte con nove giocatori diversi. E’ difficile capire in questo momento dove arriverà questa squadra, ma il Milan fino a questo momento ha ottenuto risultati davvero straordinari.

