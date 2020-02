Theo Hernandez rompe il silenzio sui social: “Oggi più che mai, forza Milan”

NEWS MILAN – Theo Hernandez rompe il silenzio social che era sceso dopo Inter-Milan. Il terzino rossonero ha pubblicato una foto con Zlatan Ibrahimovic e un messaggio eloquente: “Oggi più che mai, forza Milan”.

Un messaggio forte e chiaro per l’ambiente. Non c’è tempo per rimuginare e pensare a quel che è stato. Bisogna andare avanti. E proprio giovedì c’è un altro super appuntamento a San Siro, che i rossoneri non devono e non possono fallire. Verso Milan-Juventus di Coppa Italia, previsto un boom clamoroso di spettatori: continua a leggere >>>

