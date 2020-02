Milan, Ibrahimovic: “La mia statua a Milano? Starebbe bene ovunque”

NEWS MILAN – L’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic al termine del match di ieri sera ha risposto anche alla domanda sul possibile spostamento della sua statua a Milano. Un’ipotesi nata nelle scorse settimane, quando quest’ultima è stata più volte vittima di violenze fino ad arrivare al suo abbattimento da parte dei tifosi del Malmoe che non hanno gradito l’entrata di Ibra nelle quote societarie dell’Hammarby, club rivale. “La mia statua a Milano? Va bene, starebbe bene in qualunque parte del mondo”, ha risposto Ibrahimovic. Quest’idea non sembra dispiacere il sindaco di Milano Giuseppe Sala>>>

