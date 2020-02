Wegerup: “Statua di Ibrahimovic a Milano? Al sindaco Sala piace l’idea”

NEWS MILAN – La giornalista svedese Jennifer Wegerup ha intervistato il sindaco di Milano Giuseppe Sala per Sportnytt, chiedendo un suo pensiero circa il possibile spostamento della statua di Zlatan Ibrahimovic da Malmoe a Milano. Al primo cittadino milanese – afferma la giornalista – piace l’idea di poter vedere in futuro la statua nel capoluogo lombardo. Vandalizzata, incendiata e distrutta, la statua di Ibra è stata oggetto di molte violenze negli ultimi mesi dopo che l’attaccante svedese ha comprato diverse quote dell’Hammarby, club rivale del Malmoe, città in cui è cresciuto Ibra.

