Theo Hernandez: “Pioli? E’ eccezionale. Per fortuna è rimasto”

Theo Hernandez su Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Theo Hernandez alla Gazzetta dello Sport: queste le sue dichiarazioni su mister Stefano Pioli.

“Da quando è arrivato le cose sono state chiare. Ci ha detto cosa fare e come farlo. È arrivato in un momento molto difficile, non vincevamo e la tifoseria non era contenta. Siamo cresciuti moltissimo. La squadra, ma anche io personalmente. È eccezionale. Quando è uscita la notizia che poteva andarsene, non ho capito perché: stava facendo benissimo. Ma per fortuna è rimasto. E ora siamo lassù. Consapevolezza diversa? In un anno è cambiato tutto, ora ci sentiamo più forti in campo. Adesso giocare al Milan è bello e divertente”, le parole del laterale francese.

