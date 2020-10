Derby, Theo Hernandez: “Con me Hakimi non passa. Possiamo vincere”

Theo Hernandez presenta il derby di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Theo Hernandez alla Gazzetta dello Sport: le sue parole sul derby di Milano. “Ora siamo un altro Milan, possiamo farcela”, ha dichiarato il francese a proposito del big match contro i nerazzurri. “Rispetto a un anno fa ci sentiamo molto più forti, siamo più forti. Tutto è cambiato. Siamo tranquilli, molto, anche se sappiamo bene che non è una partita qualunque. È il derby. Ma dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora. Correndo, lottando. E facendo il massimo per vincerlo. Il Milan ne ha persi quattro di fila? Sì ma stavolta possiamo vincere. Ora abbiamo una squadra molto buona, c’è un gruppo vero. E la tifoseria è con noi. C’è tutto”.

La sfida con Hakimi: “L’ho avuto come compagno, so bene chi è e cosa può fare. E’ un grandissimo giocatore, ma io farò di tutto perché non faccia nulla. Non lo farò passare, so quanto conta”.