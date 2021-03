Theo Hernandez, la Procura federale apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia

La Procura Federale ha aperto un'inchiesta su Theo Hernandez dopo il post sull'arbitro Pasqua al termine di Milan-Napoli

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Procura federale ha aperto un'inchiesta su Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. Il calciatore rossonero, al termine di Milan-Napoli, ha pubblicato una stories(cancellata dopo pochissimi minuti) in cui insultava con una emoticion l'arbitro Pasqua. Il motivo? Ovviamente il rigore non concesso al francese nei minuti finali del match. Come detto, la Procura federale ha aperto un'inchiesta, ma secondo la rosea, Theo Hernandez rischierebbe solo una multa.