Thauvin, che numeri in Ligue 1: solo Cavani e Ibra meglio di lui / News

Thauvin, che numeri in Ligue 1

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il mercato del Milan, come ammesso dall’area tecnica, sarà all’insegna delle occasioni low cost. Andando a spulciare in giro per l’Europa emerge una possibile situazione favorevole per Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia, in scadenza nel 2021. Paolo Maldini, nei mesi scorsi, si è anche sbilanciato su un possibile interesse verso il campione del Mondo in carica che, nel frattempo, continua ad incantare in Patria. Secondo quanto riferisce ‘Opta’, portale specialista in dati statistici, dalla stagione 2012/2013 solo Edinson Cavani (162) e Zlatan Ibrahimovic (151) hanno fatto meglio di Thauvin in quanto a gol e assist realizzati (126, 84 gol e 42 assist).

Calciomercato Milan – Entrate ed uscite: ecco cosa succederà >>>