Berlusconi, aperto il testamento: ecco tutte le decisioni

Aperto il testamento di Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan, scomparso di recente. Come riporta Il Sole 24 Ore, Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno prelevato la maggioranza di Fininvest, così come da ultime volontà del padre. I due figli hanno ottenuto il 53% del gruppo con quote paritarie. Deterranno inoltre il 60% di tutte le altre proprietà come avrebbe voluto il padre.