Svezia, Ibrahimovic: “Squalifica? Non so se sarò vivo per i playoff”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato ammonito nel recupero di Spagna-Svezia e salterà la prima gara degli spareggi Mondiali

"Abbiamo fatto una buona partita, siamo delusi per non essere arrivati primi, ma dobbiamo essere positivi. Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff", le parole di Zlatan riportate da 'gazzetta.it'.