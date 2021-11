Svezia, Ibrahimovic squalificato per la prima degli spareggi Mondiali

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha giocato ieri sera una ventina di minuti scarsi in Spagna-Svezia. Ecco cosa porterà allo stop

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , sarà squalificato per la prima partita della Svezia agli spareggi del prossimo mese di marzo per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 . Lo ha riportato, in Norvegia, il sito web 'vg.no' e la notizia è stata rilanciata, in Inghilterra, anche dal 'Daily Mail'.

Un colpo che, secondo i report in mano alla UEFA, è costato ad Ibra un'ammonizione al 93'. Diffidato, l'attaccante rossonero sarà dunque costretto a saltare per squalifica il primo impegno della Nazionale di Janne Andersson ai playoff per la qualificazione ai Mondiali.