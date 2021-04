Superlega, terminata la riunione tra i club fondatori: le ultime

Terminata da pochi minuti la riunione tra i club fondatori della Superlega. Molti dubbi, ma solo il Manchester City si tira fuori. Le ultime

Terminata da pochi minuti la riunione tra i club fondatori della Superlega. A dispetto di quanto si diceva nelle scorse ore, non c'è stata nessuna decisione in merito ad una totale rinuncia della competizione. Secondo quanto riferisce l'emittente spagnola 'Cope' soltanto il Manchester City è ufficialmente fuori dal progetto, sebbene i dubbi emersi siano tanti. Soprattutto per il Chelsea, che però non ha ancora rinunciato. Per quanto riguarda Barcellona e Atletico Madrid, invece, non ci sarebbero problemi ad andare avanti.