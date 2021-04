Probabile formazione Milan, quattro titolari in forte dubbio: le scelte di Pioli

Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione del Milan. Contro il Sassuolo quattro titolari in forte dubbio. Ecco le probabili scelte di Stefano Pioli: “Non dovrebbero partire dal...

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione del Milan. Contro il Sassuolo quattro titolari in forte dubbio. Ecco le probabili scelte di Stefano Pioli: "Non dovrebbero partire dal primo minuto di sicuro Ibrahimovic e Bennacer che non stanno bene; lo svedese non si allena da qualche giorno. Non si sono allenati oggi, e non stanno bene, Calhanoglu e Theo Hernandez. Il 4-2-3-1 dovrebbero essere così composto: Calabria torna terzino, Dalot a sinistra se non dovesse farcela Theo con Tomori e Kjaer centrali; ancora panchina per Romagnoli. A centrocampo Kessie e Meite. In attacco spazio per Ante Rebic, sulla trequarti Saelemaekers a destra, Calhanoglu al centro e Krunic a sinistra; se non dovesse farcela il turco giocherebbe Rafael Leao. Un Milan rimaneggiato per una partita che, come l'ha definita Pioli, il Sassuolo ama giocare". Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo: le dichiarazioni