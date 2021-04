Superlega, UFFICIALE: il Manchester City rinuncia. Il comunicato

Il Manchester City, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la propria rinuncia alla Superlega. Ecco i dettagli

Dopo i rumour su una rinuncia del Manchester City alla Superlega, arriva anche l'ufficialità. I Citizens, attraverso un comunicato apparso sul sito, hanno ufficializzato la scelta di rinunciare alla competizione. Ecco i dettagli: "Il Manchester City Football Club conferma di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per una Super League europea". Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli