Superlega, riunione per abolizione: anche United e Arsenal pronte al no

Ha dell'incredibile lo scenario che si sta venendo a creare negli ultimi minuti. Possibile riunione per chiudere il progetto Superlega

Uno scenario incredibile che sembra pronto a concretizzarsi. Ancor prima del suo avvio, la Superlega sembra pronta a chiudere i battenti. Troppe le polemiche createsi intorno a questo progetto ambizioso per i club fondatori, ma fortemente criticato dall'intero mondo del calcio. Secondo quanto riferisce 'Talksport', infatti, ci potrebbe essere una riunione in serata per discutere del definitivo accantonamento del progetto. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' infatti, dopo Chelsea e Manchester City, anche Arsenal e Manchester United sono pronti alla clamorosa rinuncia.