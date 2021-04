Superlega, dall’Inghilterra: “Chelsea e Manchester City pronti a rinunciare”

Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra. Chelsea e Manchester City, due dei club fondatori della Superlega, pronti a fare un passo indietro

La nascita della Superlega ha fatto insorgere l'intero mondo del calcio, che non ha risparmiato nessuna critica ai 12 club fondatori. Una pressione che potrebbe essere difficile da gestire da qui in avanti, con FIFA e UEFA in prima linea per combattere l'avvio di questa nuova competizione. Attenzione però alle ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra. Secondo quanto riferisce la 'BBC' il Chelsea starebbe già preparando i documenti per operare la grande rinuncia, così come il Manchester City. Il 'Sun' riporta infatti la possibilità di un passo indietro dei 'Citizens'. Cosa succederebbe se davvero 2 dei 12 club fondatori rinunciassero? Staremo a vedere....