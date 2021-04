Superlega, giocatori Liverpool: “Non vogliamo che succeda”

I calciatori del Liverpool si schierano apertamente contro il progetto della Superlega. Ecco il breve comunicato

Il terremoto Superlega continua a scuotere il mondo del calcio. Dopo l'annuncio della sua creazione, questa competizione sembra già destinata a morire. Il passo indietro dei tanti club fondatori ha evidenziato una situazione poco sostenibile. L'ultimo no alla Superlega arriva dai giocatori del Liverpool che, attraverso un breve comunicato, hanno espresso una netta presa di posizione. Queste le parole: "Non ci piace e non vogliamo che succeda. Questa è la nostra posizione. Il nostro supporto verso questo club e i suoi tifosi è incondizionato".