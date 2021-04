Superlega, fissata riunione d’urgenza tra i club fondatori: l’orario

Tutte le notizie sembrano portare allo scioglimento della Superlega. I club fondatori avrebbero fissato una riunione in serata: ecco l'orario

Siamo alle battute finali. La creazione della Superlega ha scatenato un polverone di polemiche senza eguali nella storia recente. Dopo meno di 48 ore dal suo annuncio, però, la neonata competizione sembra già destinata a morire prima di vedere la luce. Chelsea, Arsenal, Manchester United e City sono ormai pronte al passo indietro, con Atletico Madrid e Barcellona sempre più in dubbio. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', inoltre, è stata convocata per le 23:30 una riunione d'urgenza per discutere del futuro della Superlega. A questo punto una rinuncia sul nascere sembra più che concreta.