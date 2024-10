Supercoppa Italiana, ufficiali le date: ecco quando si gioca Juventus-Milan

Supercoppa Italiana, svelata la data di Juventus-Milan: e la sede è ancora esotica

"La EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all'estero il proprio brand. La Supercoppa Italiana, infatti, si è disputata quattro volte in Arabia Saudita e in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia.