Stadio Milan-Inter a San Siro: primi sopralluoghi e prime polemiche

Stadio Milan-Inter a San Siro: iniziano i sopralluoghi. E le polemiche

Gli operari, secondo il politico, avrebbero avuto il via libera per il sopralluogo dal settore Ambiente del Comune. Negli stessi minuti anche il consigliere comunale Enrico Fedrighini, con una serie di foto, ha mostrato i lavori in corso nel Parco dei Capitani: "Indagini geognostiche di privati per la costruzione del nuovo stadio, che nessun organo comunale ha approvato né deliberato". Dall'assessorato all'Ambiente guidato da Elena Grandi, si legge, confermano che si tratta di un primo sopralluogo esplorativo e conoscitivo.