Stadio Milan, San Siro o San Donato? I prossimi passi e la data della decisione finale

Il Comune di Milano ha affermato la necessità di ricevere manifestazioni di interesse concrete da parte delle due società calcistiche: il cammino verso la realizzazione di un impianto all'avanguardia è ancora lungo. Quali potrebbero essere i nuovi passi? Superato il vincolo che impediva lo sviluppo del nuovo progetto, Inter e Milan sono ora in attesa della valutazione dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe avvenire entro due settimane. Successivamente, saranno in grado di presentare una manifestazione di interesse per rivedere il precedente piano di costruzione. Poi sarà la volta dei progettisti che saranno incaricati di rivedere il piano preliminare, un processo che richiederà tempo. E San Donato? Come sottolineato da Scaroni, rimane fermamente orientato verso la costruzione di un nuovo impianto a sud di Milano, continuando a esplorare questa possibilità. La decisione finale è attesa entro l'estate del 2025. LEGGI ANCHE: Milan, Chukwueze si è sbloccato: Fonseca pronto alla svolta tattica