Milan, stadio a San Donato: attese importanti novità. Ecco di che si tratta

Milan, novità importanti per lo stadio a San Donato

Secondo quanto riportato da RadioRossonera, questa sera nel Comune dell’hinterland milanese ci sarà un Consiglio Comunale, occasione per discutere ancora una volta del progetto dello stadio del Milan. Ci sarebbe una novità importante riguardo l’Accordo di Programma: tra domani e l’inizio della prossima settimana dovrebbe partire la lettera del sindaco Francesco Squeri con l’obiettivo di dare il via al confronto con la Regione Lombardia, ovvero l'ultimo paletto dell’iter burocratico verso l’approvazione del piano per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese. L’Accordo di Programma, si legge, avrebbe l’obiettivo in un anno e mezzo di definire tutti i minimi particolari il progetto finale dell’impianto coinvolgendo Comune, Regione e tutti gli altri enti interessati. LEGGI ANCHE: San Siro, Milan e Inter ancora scettiche. Ecco tutti i dettagli