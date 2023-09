Lo Sporting ufficializza il bilancio: le cifre dello stipendio pignorato a Leao

Negli scorsi mesi, prima del rinnovo di contratto con il Milan , Rafael Leao ha dovuto affrontare una questione molto seria con lo Sporting Lisbona . Se da parte dell'attaccante rossonero sembra essere una storia ormai risolta, lo stesso non si può dire per il club lusitano. E, infatti, nel bilancio pubblicato stamattina dal club della capitale, appaiono le cifre ufficiali relative allo stipendio pignorato a 'Rafa' lo scorso anno.

Dal bilancio, come riportato da 'record.pt', si può evincere come lo Sporting Lisbona abbia ricevuto 19,6 milioni di euro che il Lille avrebbe pagato per saldare la multa confermata dal TAS. Prima del pagamento, però, il club lusitano avrebbe pignorato a Rafael Leao533.000 euro. Tale cifra non è, ovviamente, campata per aria, ma si riferisce alla legge italiana sul pignoramento. Questa prevede che il pignoramento debba essere del quinto dello stipendio, che al netto dei bonus raggiunti ammontava a 2,5 milioni di euro nel corso della passata stagione.