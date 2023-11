‘Sport for Inclusion Week’, Giuliani del Milan alla giornata di lancio

'Sport for Inclusion Week', il programma

La 'Sport for Inclusion Week' è una settimana organizzata e promossa da 'Sport for Inclusion Network', di cui Fondazione Milan è socio fondatore: un’associazione dedicata a far conoscere e praticare lo sport inclusivo. La settimana, che si terrà dal 26 novembre al 3 dicembre 2023, prevede un calendario di iniziative su tutto il territorio nazionale, promosse e sostenute dai soci di 'Sport for Inclusion Network'. Sarà possibile in più di 20 città conoscere meglio e sperimentare dal vivo attività di sport inclusivo.