Sparta Praga-Milan, rossoneri con il lutto al braccio per Paolo Rossi | News

Sparta Praga Milan: rossoneri con il lutto al braccio

MILAN NEWS – Come ormai tutti sanno, è morto Paolo Rossi. Il grande attaccante della nazionale italiana, che ha vestito anche la maglia del Milan, è morto a 64 anni dopo una lunga malattia.

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha deciso di scendere in campo questa sera contro lo Sparta Praga con il lutto al braccio proprio per ricordare la scomparsa di Paolo Rossi. Tra i messaggi arrivati in questi minuti sui social, c'è anche quello di Franco Baresi, vice presidente onorario del club: "Grande tristezza! Hai realizzato il sogno di tutti gli italiani e sarai sempre nei nostri cuori, le leggende non muoiono mai. Ciao Paolo RIP".