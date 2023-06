Dalla Spagna sono sicuri: Monchi pronto a lasciare il Siviglia

Da Spagna, in particolar modo da Marca e Diario de Sevilla, rimbalza una notizia: Monchi avrebbe già comunicato al Siviglia il desiderio di interrompere il rapporto che lo lega al club, con cui di recente ha vinto l'Europa League battendo in finale la Roma. Il direttore generale, che però avrebbe una clausola di rescissione nel proprio contratto, avrebbe fatto sapere che vorrebbe prendersi un anno sabbatico per vivere a ritmi meno frenetici e godersi di più la famiglia.