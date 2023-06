Calciomercato Milan – Cedere una priorità, ma chi potrebbe partire?

Anche per quanto riguarda l'esterno a destra, il Milan sembrerebbe lavorare molto sul calciomercato con Pulisic e Chukwueze nel mirino . Con un'entrata, sia Messias che Saelemaekers potrebbe essere in partenza . Questo ruolo è sempre stato visto come uno dei punti deboli della gestione di Stefano Pioli e potrebbe anche cambiare faccia con la nuova dirigenza.

Partenze anche in difesa?

Anche in difesa il Milan potrebbe cambiare qualcosa: i rossoneri sarebbero interessati a N'Dicka, anche se la Roma al momento sarebbe in vantaggio sul calciaotre francese. Con l'ascesa di Thiaw, il Diavolo potrebbe anche pensare di incassare dei soldi per uno dei top difensori in rosa. Come riportato da SportMediaset, infatti, non sarebbe da escludere una cessione di Tomori o Kalulu in caso di un'offerta importante. Dei potenziali soldi e plusvalenze che potrebbero finanziare il calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, l'addio di Maldini 'influenzato' anche da Pioli