Serie C, Milan Futuro-SPAL 2-1: Traorè decisivo. Prima vittoria. Camarda…

Questa sera è andata in scena la partita tra Milan Futuro e SPAL, valida per la 6^ giornata del girone B della Serie C 2024/25

Francesco Aliperta Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 20:58)

Allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno è andata in scena la sfida fra Milan Futuro e SPAL, match valido per la 6^ giornata del girone B della Serie C 2024/25. La partita si mostra fin da subito molto tattica, entrambe le squadre si difendono in blocco e attaccano senza alzare troppo il ritmo. La prima vera occasione è rossonera: Bozzolan affonda sulla fascia e mette al centro un pallone sul quale arriva Longo ma non centra la porta. Al 40', poi, Cuenca va vicino alla rete del vantaggio con un sinistro che sfiora il primo palo difeso da Melgrati. Il primo tempo si chiude con soli due minuti di recupero e davvero poche emozioni.