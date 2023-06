Serie A, le scelte (discutibili) dei migliori giocatori della stagione

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha annunciato i migliori giocatori della stagione. Nicolò Fagioli è stato eletto come miglior talento Under 23 , mentre come MVP dell'intero campionato è stato scelto il georgiano Khvicha Kvaratskhelia . E poi ci sono i riconoscimenti relativi ai singoli ruoli. Partendo dalla porta, con Ivan Provedel, proseguendo con la difesa, con Min-jae Kim , e concludendo con centrocampo e attacco, Nicolò Barella e Victor Osimhen .

La scelta discutibile, però, è quella relativa alla porta. Sicuramente l'estremo difensore della Lazio ha disputato un'ottima stagione, facendo quel salto di qualità anche in una big. Ma la decisione di non premiare Mike Maignan, portiere del Milan, fa storcere il naso a molti. Anche se il transalpino ha saltato diverse giornate per infortunio, quando c'è stato si è sempre reso decisivo. E davanti ad Ivan Provedel, inoltre, potevano finirci anche Andrè Onana ed Alex Meret. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini pesca in casa Lens per la difesa >>>