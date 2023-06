Calciomercato Milan – Per la difesa Maldini pesca dalla sorpresa Lens

Paolo Maldini, in vista della prossima sessione di calciomercato del Milan, vorrebbe pescare dalla sorpresa Lens per il rinforzo in difesa

Fabio Barera Redattore

La sessione estiva di calciomercato non ha ancora preso il via ed il campionato si appresta a vivere la sua ultima giornata, ma diverse società sarebbero già al lavoro per intavolare alcune trattative. Il Milan, ad esempio, sarebbe alle fasi finali per l'affare Daichi Kamada e ha fatto grandi passi in avanti anche per Ruben Loftus-Cheek.