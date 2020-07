Serie A – Sassuolo-Milan 1-2: numeri e statistiche del match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Prosegue senza intoppi il periodo positivo dei rossoneri. Anche al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, infatti, è arrivata una vittoria in occasione di Sassuolo-Milan 1-2, grazie alla doppietta di uno straordinario Zlatan Ibrahimović. Proprio l’attaccante svedese, è il grande protagonista dei numeri del post-partita.

Eccoli.

1 – Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove gare di Serie A: la sua miglior serie in una singola stagione dal 1964 (10);

2 – Prima di oggi, l’ultima marcatura multipla di Zlatan Ibrahimović nel corso di un primo tempo di Serie A risaliva a marzo 2012 (in quell’occasione tripletta contro il Palermo);

3 – Dalla ripresa del campionato a giugno, nessun giocatore ha servito più assist in Serie A di Hakan Çalhanoğlu (sette, come Alexis Sánchez);

4 – Il Sassuolo è la 29ª squadra differente contro cui Ibrahimović trova il gol in Serie A, su 32 affrontate;

5 – Hakan Çalhanoğlu ha servito otto assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei;

6 – Prima di Hakan Çalhanoğlu, l’ultimo giocatore del Milan a servire un assist in tre presenze di fila in Serie A è stato Robinho, nel 2012;

7 – Presenza numero 200 per Gianluigi Donnarumma a livello di club (tutte con il Milan).

