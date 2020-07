Serie A – Sampdoria-Milan 1-4: numeri e statistiche del match di Marassi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Prosegue senza sosta il cammino rossonero in questo finale di campionato. A ‘Marassi‘, in occasione di Sampdoria-Milan, i ragazzi di Stefano Pioli ottengono i tre punti grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović e ai gol di Hakan Çalhanoğlu e Rafael Leão. Tanti i numeri del post-partita. Eccoli:

1 – Solo il Manchester City (34) ha segnato più gol del Milan (32) dalla ripresa dei cinque maggiori campionati europei;

2 – Il Milan è imbattuto da 11 partite di campionato e non fa meglio in Serie A dall’aprile 2013 (14 in quel caso);

3 – I rossoneri hanno segnato almeno due reti per sei trasferte di fila in Serie A: non fa meglio dal 1964 (nove gare in quel caso);

4 – Zlatan Ibrahimović ha segnato un gol nei primi cinque minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta da novembre 2010 nel Derby contro l’Inter;

5 – Hakan Çalhanoğlu è il primo centrocampista del Milan a prendere parte ad almeno un gol per cinque partite consecutive da Kaká nel maggio 2008. Il turco è anche il primo giocatore del Milan a prendere parte attiva a 10 reti in cinque presenze in Serie A da Filippo Inzaghi nel 2008;

6 – Gianluigi Donnarumma ha parato quattro rigori in questo campionato: l’ultimo portiere ad aver fatto meglio in un singolo campionato fu Samir Handanovic nel 2010/11 (sei);

7 – Ibrahimović ha realizzato il suo gol più rapido con la maglia del Milan in Serie A, dopo 3 minuti e 22 secondi;

8 – L’attaccante svedese è il giocatore che ha disputato meno partite (17) fra chi ha segnato almeno otto reti in questo campionato;

9 – Zlatan ha raggiunto Francesco Graziani al 40º posto della classifica all-time per gol segnati in Serie A a quota 131 marcature.

