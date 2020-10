Serie A – Inter-Milan, Scaroni: “Il derby non è a rischio”

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Da pochi minuti è iniziata a Milano l’assemblea di Lega tra i venti club di Serie A. Presente Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha rilasciato delle breve dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il tema? Ovviamente il derby Inter-Milan, in programma sabato prossimo a San Siro. Per Scaroni la stracittadina non è in discussione, sebbene in casa nerazzurra ci siano diversi assenti per il coronavirus. Ecco le parole del presidente del Milan riportate da tuttomercatoweb.com: “Derby a rischio? Assolutamente no!”

DALOT, ACCORDO CON IL MANCHESTER >>>

SERIE A, TUTTI I CALCIATORI POSITIVI >>>