Serie A, è ufficiale: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma!

Ci siamo: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. La società ha annunciato il tecnico ex Atalanta

Ci siamo: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. La società ha annunciato il tecnico ex Atalanta, mettendo fine ai giorni di lunghi contatti e incontri. Gasperini ha firmato un contratto triennale fino al 2028, un accordo che, con vari bonus legati a qualificazioni in Champions e rendimento in A, potrebbe portarlo a guadagnare oltre 7 milioni di euro a stagione.