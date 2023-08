Bologna-Milan, il programma degli allenamenti rossoblù

Lunedì 21 agosto alle ore 20:45, il Bologna affronterà il Milan allo stadio Dall'Ara, sfida valevole per la prima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri dopo la sensazionale campagna acquisti svolta in questa sessione di calciomercato, sono senza ombra di dubbio una tra le squadre più attese in vista della nuova stagione. Sarà certamente un impegno da non sottovalutare contro una compagine che la precedente annata è stata una delle migliori sorprese.