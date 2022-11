Serie A 2023-2024, ecco le date ufficiali di inizio e fine stagione

La Lega Serie A ha reso note le date della stagione 2023-2024. Ecco quando si comincerà e quando terminerà il prossimo campionato

Fabio Barera

Il campionato di Serie A 2022/2023 non è ancora giunto al termine. Anzi è stato fermato prima della metà per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. Eppure, sono già state ufficializzate le date di inizio e conclusione della massima serie per la prossima stagione.

In anticipo rispetto a quanto succede solitamente, la Lega Serie A ha infatti reso noti i giorni in cui comincerà e in cui terminerà il campionato 2023-2024, attraverso il proprio sito ufficiale. Si partirà il giorno 20 agosto 2023, mentre calerà il sipario sulla massima serie il 26 maggio 2023.

Le date della Serie A 2023-2024 — Dopo una stagione insolita, caratterizzata dai Mondiali di Qatar 2022, si tornerà quindi alla normalità. Tornano ad esserci le date di inizio e fine che si avevano già prima del Mondiale. Nessuna sorpresa, infatti, per il calendario della prossima Serie A 2023-2024, di cui non sono ancora noti i rimanenti dettagli, come turni infrasettimanali e soste per le nazionali.